« Coup de foudre sur un air de Noël » en mode rediffusion ce soir sur TF1

4.4 ( 16 )



Annonces





« Coup de foudre sur un air de Noël » avec Lannick Gautry et Barbara Cabrita, c’est ce soir, lundi 30 novembre 2020, sur TF1 et en replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et si ça vous dit quelque chose, c’est normal. Ce téléfilm a été diffusé une première fois en décembre 2018.

« Coup de foudre sur un air de Noël » : histoire, résumé

Partie 1 : Si elle retrouve le grand pianiste Michael Grimaud disparu des radars depuis dix ans et le ramène sur scène, Mélodie, assistante de production sous la coupe d’une boss tyrannique, sauve sa tête et peut même rêver à une promotion… Pour cette mère de famille, jeune veuve et battante, c’est l’opportunité de sa vie. Alors tant pis si elle ne connaît pas grand-chose à la musique classique, la voilà partie sur la piste du pianiste au cœur de Vienne, de ses palais et des montagnes du Tyrol ! Et Mélodie n’est pas au bout de ses surprises : c’est à Pushberg, dans son village natal, au fin fond des Alpes autrichiennes, que vit Michael, entouré d’aigles. Si celui-ci continue à jouer le soir dans la taverne locale, il a définitivement renoncé au répertoire classique. Alors, jouer au palais de Sissi l’impératrice à Schnönbrunn, c’est hors de question ! Mélodie va devoir faire preuve de beaucoup de patience et de créativité pour apprivoiser l’artiste et le réconcilier avec lui-même et avec la scène…

Partie 2 : Si elle retrouve le grand pianiste Michael Grimaud disparu des radars depuis dix ans et le ramène sur scène, Mélodie, assistante de production sous la coupe d’une boss tyrannique, sauve sa tête et peut même rêver à une promotion… Pour cette mère de famille, jeune veuve et battante, c’est l’opportunité de sa vie. Alors tant pis si elle ne connaît pas grand-chose à la musique classique, la voilà partie sur la piste du pianiste au cœur de Vienne, de ses palais et des montagnes du Tyrol ! Et Mélodie n’est pas au bout de ses surprises : c’est à Pushberg, dans son village natal, au fin fond des Alpes autrichiennes, que vit Michael, entouré d’aigles. Si celui-ci continue à jouer le soir dans la taverne locale, il a définitivement renoncé au répertoire classique. Alors, jouer au palais de Sissi l’impératrice à Schnönbrunn, c’est hors de question ! Mélodie va devoir faire preuve de beaucoup de patience et de créativité pour apprivoiser l’artiste et le réconcilier avec lui-même et avec la scène…



Annonces





Casting : acteurs et personnages

Lannick Gautry (Michaël), Barbara Cabrita (Mélodie), Didier Flamand (Christian), Ilys Barillot (Emma), Achille Marques da Costa (Lucien), Marek Vašut (Ernest), Milan Bahul (Klaus), Michaël Goldschmid (Nikolas), Cyrielle Debreuil (Stéphanie), Jaromir Nosek (Josef), Daniel Cerv (Enraineur), Jakub Hais (Employé Schonbrunn), Marie Fajtova (Hélène Korski), Zdenek Sedlacek (Médecin), Daniela Hirshova (Femme de Klaus), Carolina Giacomin (Assistante 1), Marketa Coufalova (Assistante 2), Michal Rones (Friedrich), Jiri Barta (Georges Martel)

Avec la participation de Brigitte Fossey

Le saviez-vous ?

Lors de sa première diffusion en clair, le téléfilm avait rencontré un beau succès en réunissant 4.65 millions de téléspectateurs pour 20.2% de part de marché sur l’ensemble du public.

Audiences prime 17 décembre : TF1 en tête avec « Coup de foudre sur un air de Noël », flop pour « Cap Horn » (M6) https://t.co/ImXQmKdLSG #TéléMédias pic.twitter.com/9jkMOyc3HW — Stars Actu (@starsactu) December 18, 2018

Qu’en sera t-il ce soir pour cette nouvelle diffusion ?

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre téléfilm issu de la collection « Coup de foudre à… »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés