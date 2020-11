Demain nous appartient en avance : la police cherche le collier (résumé + vidéo épisode 804 DNA du 25 novembre 2020)

4.9 ( 8 )



Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 804 du mercredi 25 novembre 2020 – La police poursuit son enquête ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, maintenant que Martin et Karim savent que le collier de Charlie lui a été arraché du cou, ils le recherchent activement en espérant avoir de l’adn dessus et pouvoir ainsi coincer le coupable de l’agression…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 804

La blessure de Charlie au cou a bien été provoquée par un violent arrachage de son collier. Martin charge Karim de demander un parloir avec Bilel Beddiar. L’objectif ? Prétendre avoir le bijou avec son ADN dessus pour le faire craquer. Ce que la police ignore, c’est que le collier est en possession de Noor, qui l’a retrouvé sous le lit de son copain Jules !

William décide de se réimposer à l’hôpital malgré les réticences de Flore. A son retour, Christelle a une faveur à lui demander. Noor pense avoir trouvé un indice important tandis qu’Alex est effondré après avoir appris une mesure prise par Chloé dans leur procédure de divorce. Tout le monde fait un geste pour aider Solenne, mais Sacha reste en retrait, ayant un terrible secret à avouer à Clémentine.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 804 du 25 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

