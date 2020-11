Plus belle la vie : ce soir, Patrick récupère Jocelyn (résumé + vidéo épisode 4158 PBLV du 25 novembre 2020)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4158 du mercredi 25 novembre 2020 – Les funérailles un peu particulières de Jocelyn se préparent ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Mais alors que Patrick est chargé de récupérer le corps de Jocelyn, Kévin fait irruption ! Patrick se cache dans le cercueil, et quand Kévin l’ouvre, il fait un malaise !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4158

Luna inspecte les lieux de l’accident, et en face se trouve un pensionnat de jeunes filles. De son côté, Abdel a trouvé un stage pour Mila dans le cadre de ses études de commerce dans une grosse boite d’import-export. Après un refus catégorique, Mouss, au parloir, arrive à faire changer d’avis Mila. Pendant que Luna accepte de boire un verre avec Bertrand, les Liberati force Livia à collaborer et à être sous leurs ordres. Deneve, le nouveau patron de Mila, lui explique sa mission dans le cadre de son stage, mais elle semble plus intéressée par autre chose…



Façon Ocean’s 11, chaque membre de la famille Nebout à un rôle précis pour faire sortir Jocelyn de la morgue jusqu’au champ. Emilie s’occupe d’éloigner Kevin mais le jeune homme fait un malaise quand il voit Patrick allongé dans un cercueil. La batterie de l’estafette étant à plat, Kevin finit par aider la famille à transporter le corps…

Noé envoie Eugénie dans les roses, car la journaliste insinue que Manon était proche des mouvements radicaux. De son côté, Lola découvre la vérité sur la mort de Manon…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4158 du 25 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

