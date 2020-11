Demain nous appartient en avance : William reste en garde à vue (résumé + vidéo épisode 798 DNA du 17 novembre 2020)

4.9 ( 10 )



Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 798 du mardi 17 novembre 2020 – William est toujours en garde à vue et pas prêt d’en sortir ce soir dans votre épisode de la série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Karim est persuadé qu’il est coupable et avec Martin, ils prolongent sa garde à vue…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 798

Sofia ne supporte pas d’imaginer son père enfermé dans une cellule tandis qu’Arthur lui parle du comportement étrange de Gabriel, qui a une copine mais refuse de dire de qui il s’agit… Et pour couronner le tout, la garde à vue de William est prolongée ! Ce dernier a beau être le mari d’Aurore, Martin et Karim sont bien décidés à poursuivre cette enquête et il est le suspect numéro 1.

Au grand dam de Victoire, Georges envisage de déménager… Et Judith découvre qu’il y a du nouveau dans la vie de son père.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 798 du 17 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

