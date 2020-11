Nouveau record d’audience pour Quotidien et Yann Barthès

4.8 ( 9 )



Nouveau carton d’audience pour le talk de TMC « Quotidien » ce lundi 16 novembre. Alors que Yann Barthès recevait Michel Cymès et Antoine Bristielle, professeur agrégé de sciences sociales à Sciences Po, pour ses études « Vaccin : la piqûre de défiance » et « Crise sanitaire, terrorisme et Donald Trump, un cocktail conspirationniste », l’émission a réalisé un nouveau record d’audience !



En effet, « Quotidien » a réuni hier soir 2,4 millions de téléspectateurs et réalise ainsi son audience record depuis la rentrée, ainsi que sa 3ème meilleure audience historique.



Notons que le pic d’audience s’élève à 3,4 millions de téléspectateurs.

Avec 8,9% de part d’audience sur l’ensemble du public présent devant sa télé, « Quotidien » enregistre sa 2ème meilleure pda historique et permet à TMC de se placer 4ème Chaîne Nationale.



L’émission produite par BANGUMI se positionne première chaine nationale réalise également ses records de saison auprès des cibles prioritaires :

– Avec 17,6% de PdA auprès des Individus 25/49 ans, soit sa 2ème meilleure PdA historique

– 17,8% de PdA auprès des Individus ICSP+, soit sa 3ème meilleure PdA historique

QUOTIDIEN, présenté par Yann Barthès, du lundi au vendredi à 19h25 sur TMC !

