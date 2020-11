Plus belle la vie : ce soir, le dernier message de Jocelyn (résumé + vidéo épisode 4152 PBLV du 17 novembre 2020)

5 ( 4 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4152 du mardi 17 novembre 2020 – Toujours pas remise de la mort de Jocelyn, Yolande est très triste ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Et elle va regarder le dernier message vidéo qu’il lui a enregistré, dans lequel il lui transmet ses dernières volontés concernant ses funérailles…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4152

Rousset fait comprendre à Mouss qu’il n’aura aucun passe-droit en prison parce qu’il est handicapé. Mouss est seul contre tous, il est coincé entre la folie de Livia et la méchanceté de Rousset. Luna trouve un angle pour vendre l’histoire de Mouss à la presse : celui de l’argument racial. Mila met son piège en place en demandant à deux jeunes de la cité, Mat et Darko, de lui vendre de la drogue pour qu’elle la refourgue aux bourges de l’école de commerce où elle étudie…



La photo prise la veille dans le bureau de Rochat ne cesse de faire le buzz. Rochat est sur les nerfs. Blanche est fière que Noé grandisse et qu’il ait une relation amoureuse. Le cœur du jeune homme bat uniquement pour Manon. De son côté, Lola fait une bêtise qui risque de lui couter cher…

La famille Nebout est impuissante face à la douleur de Yolande. Mirta lui conseille de regarder la vidéo que Jocelyn avait enregistré pour elle…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4152 du 17 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

