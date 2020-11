Demain nous appartient spoiler : Laura soupçonnée par la police (VIDEO)

4 ( 20 )



Annonces





Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Après Sofia et William, la police va finalement avoir un nouveau suspect dans son viseur dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, alors que Gabriel est enfin aller dire ce qu’il savait, c’est Laura qui dans quelques jours va être soupçonnée de l’agression de Charlie !



Annonces



Annonces

Karim et Aurore vont fouiller sa chambre à la recherche d’indices…



Annonces



Annonces



Annonces





L’enquête pour débusquer l’agresseur de Charlie suit son cours. William n’est plus l’unique suspect puisque la jeune Laura a également été interrogée par la police. En fouillant dans sa chambre, Karim et Aurore font une découverte inattendue : un téléphone portable et une liasse de billets cachée dans une enveloppe. De quoi raviver les soupçons…

Demain nous appartient spoiler Karim et Aurore fouillent la chambre de Laura



Annonces





▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 20 Aucune note

Liens sponsorisés