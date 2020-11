Ici tout commence : Noémie vivante, Salomé dit la vérité, ce qui vous attend mercredi 18 novembre (épisode n°13 en avance)

4.3 ( 12 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes déjà impatient de le découvrir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 13 du mercredi 18 novembre, Teyssier se sent trahi par sa femme, qui a choisi de ne pas le couvrir pour le test de dépistage.



Constance explique à son mari que c’est à cause de lui si leur fils est accro au cannabis et elle en a marre qu’il le rabaisse tout le temps.



Antoine veut susprendre Teyssier mais Auguste n’est pas d’accord et prend encore sa défense. Mais en cours avec son père, Théo révèle à tout le monde que le test de Teyssier est positif ! Constance veut qu’il parte en cure de désintox, elle lui a déjà pris rendez-vous. Soit il y va, soit elle le fout dehors…

De son côté, Rose rencontre la mère d’Amandine. Elles prennent un café ensemble, elle explique à Rose que sa fille vénérait Teyssier et qu’elle était amie avec Noémie. Et coup de théâtre, quand Rose explique que Noémie a disparu le 6 novembre, la mère d’Amandine lui explique qu’elle l’a vue le 9 quand elle lui a amené une lettre ! Noémie est donc toujours en vie !



Et alors que Hortense et Eliott projettent de retenter de faire l’amour, Hortense confie à Eliott qu’elle est amoureuse… Mais Eliott est honnête, il ne partage pas ses sentiments…

Sur conseil d’Anaïs, Salomé parle à Maxime. Elle lui confie qu’elle pense que le bébé est de lui ! Maxime promet de la soutenir quoiqu’il arrive et pendant ce temps là, Louis la cherche et la localise…

Rendez-vous mercredi 18 novembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

