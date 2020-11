Un si grand soleil : Claire et Myriam dénoncées, Florent s’isole, ce qui vous attend mercredi 18 novembre (épisode n°519 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que ce soir exceptionnellement France 2 n’a pas diffusé « Un si grand soleil », un nouvel épisode inédit vous attend demain soir. Et si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 519 du mercredi 18 novembre, Claire et Myriam vont être dénoncée à la police !



En effet, pour se venger, Maureillas envoie une lettre anonyme au commissariat. Il dénonce les deux femmes pour les cambriolages des villas.



Mais ni Manu ni Becker ne croit en la culpabilité de Claire et Myriam.

De son côté, Florent annonce à Sabine sa rupture avec Claire. Elle propose de l’héberger mais Florent préfère rester seul. Claire, invitée à sortir par Myriam, préfère également être seul et invente un prétexte pour décliner. Du coup, Myriam en profite pour aller voir Florent… Elle l’informe que l’argent de Maureillas va bien aller à une association et elle l’envoie balader !



Myriam va loin en affirmant que Florent a bien fait de quitter Claire car il ne la mérite pas… Mais Florent pense qu’elles ne valent pas mieux que Maureillas.

Le procureur rappelle Eliott à son bon souvenir pour son rôle d’indic. Il veut qu’il se renseigne sur les « pirates de la route », qui ne sont autre que le groupe ciblé par Elsa et Virgile… Et justement, Manu va interroger Virgile au sujet des armes qu’il a acheté. Même si Virgile nie, Manu pense que c’est lié à Elsa ! Virgile essaie de dissuader Elsa de faire le braquage et lui conseille de se rendre à la police, mais elle est butée…

Rendez-vous mercredi 18 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

