Demain nous appartient spoilers : Sofia accusée, Flore a un nouveau job, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 9 au 15 novembre)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 9 au 15 novembre 2020 – C’est samedi, le week-end commence et vous avez peut être déjà hâte de découvrir ce que vous réservent les prochains épisodes de votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Alors comme toujours, Stars-Actu.fr propose aux fans les plus impatients d’en savoir plus sur ce qui les attend la semaine prochaine avec les résumés spoilers.



Et on peut déjà vous dire que Sofia va être accusée d’être responsable de l’agression de Charlie Molina !



En effet, alors que celle-ci a été retrouvée inconsciente sur la plage, tout le monde accuse Sofia, qui va avoir bien du mal à supporter la situation et à retourner au lycée…

De son côté, Georges se sent incompris et continue d’en vouloir à Victoire. Il a beaucoup de mal à accepter la situation…



Quant à Flore, elle va accepter la proposition de Victor de prendre la direction de l’hôpital Saint Clair à la place de Renaud ! Et on peut dire que sa nomination va faire grincer des dents à l’hôpital…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 9 au 15 novembre 2020

Lundi 9 novembre (épisode 792) : Au lycée Paul Valéry, les adolescents sont sous le choc après avoir appris le terrible drame qui s’est abattu sur l’un d’entre eux. A la suite de cet accident, une nouvelle enquête démarre. Alors que Flore est déçue par les réticences d’Alex, Victor a une proposition intrigante à lui faire. Georges a toujours beaucoup de mal à accepter son état et le fait payer à Victoire.

Mardi 10 novembre (épisode 793) : Sofia se retrouve soupçonnée par la police ! Alors qu’elle clame son innocence, certains commencent à douter de sa parole. Flore hésite à accepter la proposition de Victor. Chloé a bien du mal à affronter son nouveau statut de mère célibataire. Victoire ne sait plus quoi faire face aux reproches de Georges. Ce dernier se sent de plus en plus incompris.

Mercredi 11 novembre (épisode 794) : Sofia se sent acculée de tous côtés et a l’impression de replonger dans un cauchemar. Luke a cette même impression, mais il tente malgré tout de remonter la pente. La situation l’affecte énormément. Alex, qui essuie une nouvelle dispute avec Chloé, se décide à franchir un nouveau cap avec Flore. Alors que Rémy s’apprête à affronter le verdict du conseil d’administration quant à la plaque pour Leïla, Flore décide d’accepter la proposition de Victor.

Jeudi 12 novembre (épisode 795) : Des tensions naissent de tous côtés par rapport à la récente agression qui a eu lieu : Sofia redoute d’aller au lycée, William et Samuel s’opposent de nouveau et les Moreno commencent à craquer. Le mandat de Renaud étant arrivé à terme, l’identité de la nouvelle personne à la tête de l’hôpital est révélée, ce qui n’est pas pour plaire à tout le monde. Ulysse redoute de retourner au Spoon alors qu’il ne supporte pas de rester dans des espaces clos.

Vendredi 13 novembre (épisode 796) : Les révélations de Lise ont des retombées inattendues qui perturbent beaucoup Aurore. Sylvain confie à Bilel qu’il ne supporte plus de gérer tous les problèmes des enfants Molina. Amanda apporte à Ulysse un soutien précieux en l’aidant à gérer les suites de son traumatisme, mais la panique le rattrape. La nouvelle directrice de l’hôpital décide de faire un geste pour son arrivée, ce qui ravit le personnel.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.

DNA VIDEO résumé de la semaine du 2 au 6 novembre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

