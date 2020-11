Ici tout commence spoilers : Louis doute, Noémie morte, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés ITC du 9 au 15 novembre)

3.7 ( 3 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 9 au 15 novembre 2020 – Après une première semaine de diffusion haute en rebondissements, vous êtes déjà accro à la nouvelle série de TF1 « Ici tout commence » et impatient de savoir ce qui vous attend ? Alors dès ce samedi et chaque week-end désormais, Stars-Actu.fr propose aux fans les plus impatients d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine avec les résumés spoilers.



Et on peut déjà vous dire que Noémie va finalement être retrouvée morte !



L’enquête va mener tout droit à Teyssier, accusé directement d’être responsable du suicide de Noémie dans une vidéo mise en ligne par le corbeau.

De son côté, Hortense va finalement réussir à séduire Eliott, qui n’est pas contre l’idée d’essayer avec une femme…



Quant à Louis, il va se poser beaucoup de questions sur Salomé. Il va penser qu’elle le trompe et se confier à… Maxime ! A la fin de la semaine, il sera sur le point de découvrir qu’elle est enceinte.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 9 au 15 novembre 2020

Lundi 9 novembre (épisode 6) : La disparition de Noémie a traumatisé un bon nombre de personnes à l’institut, plus particulièrement Maxime. Louis essaie de comprendre le comportement fuyant de Salomé qui, de son côté, minimise la situation. Hortense a accepté les conditions imposées par Eliott, qui ne s’attendait pas à autant d’excentricité.

Mardi 10 novembre (épisode 7) : Une rumeur gronde à l’institut. Menacé par Teyssier, Enzo cherche des indices avec Maxime tandis que les enquêteurs font une découverte macabre. Louis, qui pense avoir compris le secret de Salomé, se confie à Maxime. Mais la jeune femme n’a pas d’autre choix que de lui cacher la vérité et obtient l’aide de Rose et d’Anaïs. Hortense tente d’éveiller le désir chez Eliott, qui doute de ses performances.

Mercredi 11 novembre (épisode8) : Pour Enzo et Maxime, Teyssier semble être le coupable parfait alors qu’Anaïs fait une triste découverte. Au même instant, deux élèves échangent leur premier baiser. Elodie va à l’encontre de son professeur, Lisandro, pour parvenir à ses fins et prouver ses compétences.

Jeudi 12 novembre (épisode 9) : La découverte d’un tag pousse Anaïs à se venger. Acculé, Enzo veut se confronter au chef Teyssier, mais il sait qu’il a beaucoup à perdre. Salomé confie son dilemme à Rose. Craignant les suspicions de Louis, elle sait qu’elle doit prendre rapidement une décision. Jérémy se trompe sur les intentions de Célia, qui s’offusque de la réaction excessive du jeune homme.

Vendredi 13 novembre (épisode 10) : Rose fait une inquiétante découverte qui remet en cause l’enquête en cours. De son côté, Louis est sur le point de découvrir le secret de Salomé. Célia et Jérémy tentent de se réconcilier tandis que Clotilde recroise une vieille connaissance.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

