Déprogrammation « Un si grand soleil » : le retour déjà annoncé dès ce lundi 9 novembre

4.4 ( 16 )



Annonces





Déprogrammation « Un si grand soleil ». C’est vrai votre feuilleton quotidien a été déprogrammé la semaine dernière en raison de l’actualité liée à la crise sanitaire. Mais cette fois la colère des fans semble l’avoir emporté ! À moins que la direction de l’information se soit rendue compte que les JT de 20 heures à rallonge commençaient à agacer un peu les téléspectateurs.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Déprogrammation « Un si grand soleil » : déjà le retour

Et un peu moins d’une semaine après la déprogrammation, la chaîne annonce déjà le retour du feuilleton à compter du lundi 9 novembre 2020.

Si on suit la logique c’est à partir de l’épisode 513 que nous devrions retrouver nos héros.

Dans cet épisode…

En pleine nuit, alors que Claire est entrain de dormir, Florent prend son téléphone portable… Il regarde les sms qu’elle a reçu et découvre ceux de Joshua. Le médecin lui dit qu’il a compris qu’il se passera plus rien et Florent réalise que Claire l’a trompé avec lui…



Annonces





Et alors que Johanna se lance tête baissée dans une nouvelle affaire qui lui tient à cœur, Claire passe une soirée sous haute tension. De son côté, Cécile ne sait plus où elle en est.

« Un si grand soleil » revient ce lundi 9 novembre 2020 dès 20h40 sur France 2 et sur France.TV Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés