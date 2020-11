EXCLU Plus belle la vie : un plan pour faire évader Mouss, Luna renoue avec Andrès (infos PBLV)

4.6 ( 14 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 4 décembre Que va-t-il se passer prochainement dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de le savoir, comme tous les samedis, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que c’est encore un plan totalement dingue que va préparer Luna avec Mila ! En effet, elles vont abandonner l’idée de faire tomber Mazelle et décider d’organiser l’évasion de Mouss en prison !

Et bien qu’elle ait démarré une relation avec Bertrand, Luna va finir par accepter un parloir avec Andrès, alias Pavel, qui protège Mouss en prison. Ce dernier va lui demander de donner des cours de théâtre en prison afin de faire des repérages pour l’évasion…



De son côté, Mouss va sympathiser avec Stan. Et à force de parler avec Sabrina, Mila va vouloir faire évader Stan en même temps que Mouss ! Luna est contre cette idée…

Quant à Samia et Jean-Paul, la préparation de leurs mariages respectifs reste très tendue. Hadrien commence même à se demander si Samia n’est pas toujours amoureuse de Jean-Paul…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 16 novembre sur France 3

Mila apprend qui est le dangereux codétenu de Mouss : l’ancien docteur Bruno Livia. Mirta lui raconte son passé et la terreur qu’il a semé au Mistral il y a longtemps. Livia est pris d’une folie maniaque et demande constamment à Mouss de tout désinfecter. Mouss est malmené en prison et sa descente aux enfers commence. Mila va intégrer la cité des Parcs afin de chercher le vrai dealer et selon elle, surement le vrai coupable. De son côté, Luna veut alerter l’opinion publique…

Manon parle à Noé de ses prochaines actions écologiques, les deux jeunes s’embrassent et Blanche découvre leur passion. Manon et Noé se rendent dans le bureau de Rochat pour tenter de lui faire arrêter l’achat de plastique au lycée mais Rochat n’est pas réceptif. Alors Manon subtilise les clefs du bureau du proviseur pour une action écolo…

Laetitia se réveille dans la villa de Valentin. Elle passe la journée dans le luxe et veut aider sa femme de ménage…

