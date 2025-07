Plus Belle La Vie du 8 juillet 2025 : Bahram annonce la mort de Samuel (résumé + extrait vidéo épisode 371 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 8 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 371 de PBLV – Samuel est hospitalisé d’urgence aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais malheureusement, il va succomber à ses blessures à l’hôpital.





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 juillet 2025 – résumé de l’épisode 371

Au Pavillon des Fleurs, Luna et Blanche sont surprises par un coup de feu. Idriss arrive en trombe et leur demande si tout va bien. Elles pensent que le coup de feu provient du premier étage, chez le voisin, où Samuel s’était justement rendu. Au bar, Jennifer, paniquée, essaie désespérément de joindre Samuel, mais son appel reste sans réponse.

Pendant ce temps, au sol, Morgane tente un massage cardiaque sur Samuel, grièvement blessé. Idriss n’a pas réussi à arrêter Lenny, qui s’est échappé par la fenêtre. En larmes, Morgane constate que Samuel a un pouls très faible. Idriss lui laisse les premiers secours et part à la poursuite de Lenny.



Jennifer, en pleurs, se confie à Barbara : elle n’a plus aucun contact avec Samuel. Les secours arrivent sur les lieux, et Idriss les guide vers le premier étage. Au commissariat, Patrick transmet le signalement de Lenny à ses équipes. On ignore encore l’état de Samuel, déjà dans l’ambulance. Jennifer arrive sur place, et Patrick lui annonce que Samuel a été touché par balle. Il est en route vers l’hôpital.

Sur le terrain, Jean-Paul et Ariane repèrent Lenny armé d’un fusil. Patrick leur ordonne une extrême prudence. Après une brève négociation, ils parviennent à le désarmer et à l’interpeller.

Au bar, Thomas apprend à Gabriel qu’il est arrivé quelque chose à Samuel, sans en savoir davantage. Inquiet, Gabriel panique. Mirta les rejoint et leur raconte que Samuel était intervenu chez un voisin du Pavillon des Fleurs. Gabriel tente de l’appeler, sans succès. Il se précipite alors au commissariat, où il croise Jennifer, effondrée, qui lui annonce que Samuel a été blessé par balle. Il tente de la réconforter, mais Jennifer a un très mauvais pressentiment. Ensemble, ils partent pour l’hôpital.

Au commissariat, Morgane, bouleversée, apprend à Ariane et Jean-Paul que Samuel est en pleine opération. Elle se sent coupable, mais Ariane essaie de la réconforter. Au bar, Luna raconte aux autres – Thomas, Barbara, Djawad et Mirta – ce qu’elle sait de l’incident. De retour au commissariat, Jean-Paul tente d’interroger Lenny, qui reste muet. Jean-Paul perd patience, mais Patrick intervient et décide de faire appel à un psychologue en urgence.

À l’hôpital, Gabriel et Jennifer arrivent avec l’espoir d’avoir de bonnes nouvelles. Mais Bahram leur annonce que Samuel est décédé. C’est un choc terrible. Gabriel et Jennifer s’effondrent. Brisée, Jennifer va voir Samuel une dernière fois, se remémore les moments partagés, et lui adresse un dernier baiser d’adieu.

