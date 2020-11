Fin de saison annoncée pour « L’amour est dans le pré », « Objectif Top Chef » « La France a un incroyable talent »

4.8 ( 16 )



Annonces





Fin de saison annoncée pour 3 programmes phares de M6 : « L’amour est dans le pré », « Objectif Top Chef » « La France a un incroyable talent ». Dans la semaine du 14 décembre 2020, ces émissions vont tirer leur révérence mais reviendront bientôt pour de prochaines saisons.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Fin de saison annoncée pour « L’amour est dans le pré »

Rendez-vous le lundi 14 décembre 2020 pour la deuxième et dernière partie bilan de cette saison

Après les révélations riches en émotions et surprises de la semaine dernière, place à la deuxième partie du bilan. Qui promet elle aussi son lot de moments forts ! Toujours dans le joli domaine limougeaud, Karine Le Marchand s’apprête à recueillir une toute dernière fois les confidences de nos 7 agriculteurs restants. L’occasion en or d’ouvrir leur cœur et de revenir auprès d’elle sur les derniers mois très intenses en émotion. Les plus chanceux sont venus accompagnés et livreront leurs projets pour l’avenir. Les autres sont toujours célibataires mais tirent tout de même un grand bénéfice de cette extraordinaire aventure.

Mais aussi pour « La France a un incroyable talent »

Le lendemain, et donc le mardi 15 décembre 2020, final pour les artistes de « La France a un incroyable talent ».



Annonces





Pour l’ultime show de la saison, tous les compteurs sont remis à 0 et c’est désormais à vous de voter pour faire gagner votre candidat favori ! Car si pour la première fois la finale a été enregistrée, eu égard au contexte sanitaire, c’est bien vous, vous qui nous avez suivi depuis sept semaines, qui avez le pouvoir de désigner l’Incroyable Talent de cette saison pas comme les autres en votant à la maison. A l’issue de la diffusion des numéros, Karine Le Marchand, votre maitresse de cérémonie, ainsi que les jurés vous retrouvera en duplex et en direct pour annoncer le nom du grand vainqueur. Connecté via zoom avec le gagnant, le jury de l’émission recueillera ses premières réactions à l’annonce de sa victoire.

Dernière semaine pour « Objectif Top Chef »

Et alors que « Tous en cuisine en direct » avec Cyril Lignac devrait faire son retour la semaine suivante, « Objectif Top Chef » tirera sa révérence du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020 inclus.

Après 9 semaines de compétition et après avoir accompagné et évalué le niveau de plus d’une centaine de candidats, Philippe Etchebest va devoir choisir celui ou celle qui succèdera à Gratien et intégrera sa brigade dans la prochaine saison de Top Chef !

Et avec pour l’accompagner un jury prestigieux : Glenn Viel, Christopher Coutanceau et Régis Marcon, Chefs 3 étoiles et feuille verte ; Stéphanie Le Quellec et Christophe Aribert Chefs 2 étoiles ; Jessica Prealpato, meilleure pâtissière du monde en 2019 à seulement 32 ans et Guillaume Canet, très engagé auprès des agriculteurs.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés