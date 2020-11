Plus belle la vie en avance : Hadrien doute de Samia (vidéo PBLV épisode n°4162)

4.9 ( 14 )



Mardi prochain dans votre feuilleton quotidien de France 3 Plus belle la vie, Hadrien doute de Samia… En effet, quelques semaines avant leur mariage, Hadrien se demande si sa future femme n’a pas encore des sentiments pour son ex !



Alors que Samia s’apprête à partir travailler sans prendre le temps de prendre un petit-déjeuner, Hadrien a besoin de parler.



Il lui parle de son erreur d’adresse sur les coupons réponses du mariage… Alors Samia a mis l’adresse de Jean-Paul à la place de la leur, Hadrien prend ça pour un acte manqué.

Alors il pose une question directe à Samia : est-elle encore amoureuse de son ex ? Elle assure à Hadrien que non et que c’est lui qu’elle aime…



Un extrait de l’épisode de PBLV 4162 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4162 du 1 décembre 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

