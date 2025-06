L’amour est dans le pré : M6 lance déjà le casting de la prochaine saison !

Publicité





Alors que la nouvelle saison de « L’amour est dans le pré » n’a même pas encore débuté sur M6, la chaîne prend déjà les devants et lance le casting des agriculteurs et agricultrices pour la saison suivante !











Chaque année, l’émission emblématique présentée par Karine Le Marchand aide des hommes et des femmes, passionnés par leur métier et souvent isolés, à trouver l’amour. Et le succès de l’émission ne se dément pas : les histoires sincères, les rencontres touchantes, les moments de tendresse (et parfois de gêne !) continuent de captiver des millions de téléspectateurs.

🎯 Vous êtes agriculteur ou agricultrice, célibataire, et vous rêvez de rencontrer l’âme sœur ? C’est le moment de tenter votre chance pour la prochaine saison !

Où s’inscrire au casting de « L’amour est dans le pré » ?

📮 Pour participer, deux options s’offrent à vous :



➡️ Envoyez un courrier à :

L’amour est dans le pré

TSA 21234

75070 PARIS CEDEX 02

💻 Ou inscrivez-vous directement en ligne sur la plateforme M6+.

Avec ce casting déjà ouvert, M6 confirme son engagement à faire perdurer ce programme devenu incontournable. Alors, qui seront les futurs visages de l’amour rural ? Peut-être vous !