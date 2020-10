« Tous en cuisine » : bilan positif et un retour pour les fêtes de fin d’année !

4.8 ( 6 )



« Tous en cuisine » : bilan saison 2. Séchez vos larmes, l’émission culinaire de Cyril Lignac et Jérôme Anthony sera bientôt de retour sur M6. Alors que la dernière émission de la saison 2 a été diffusée ce vendredi, ils ont eux-même annoncé qu’il ne s’agissait pas d’adieux mais d’un simple au-revoir…



« Tous en cuisine » : bilan positif pour la saison 2

Avant d’y revenir, petit bilan sur cette deuxième saison qui aurait pu être la saison de trop, la première ayant été lancée dans des circonstances un peu particulières puisque nous étions alors en plein confinement.

Et bien malgré tout « Tous en cuisine » a très bien fonctionné avec une moyenne de 1.32 million de fidèles et près de 9% de part de marché sur l’ensemble du public. On retiendra toutefois que l’émission a été la plupart du temps en tête auprès des fameuses ménagères de moins de 50 ans responsables des achats, cible privilégiée des annonceurs.

« Tous en cuisine » revient pour Noël

La bonne nouvelle c’est que nos deux compères ont annoncé le retour de l’émission pour les fêtes de fin d’année… « Et plus bien encore » a rajouté Jérôme Anthony.



⁦@JeromeAnthonyM6⁩ a déjà sorti le costume avec ⁦@cyril_lignac⁩ 🥳#TousEnCuisine reviendra pour nous aider à préparer des menus de fête sur @m6 Merci à notre duo de choc, l’équipe ⁦@M6⁩ et ⁦@KFPproduction⁩ pour cette belle rentrée et vivement Noël 🤶 pic.twitter.com/5Z3iUQU0V3 — Guillaume Charles (@g_kozo_charles) October 9, 2020

Rien de mieux pour nous aider à préparer nos repas de fête. Alors rendez-vous très bientôt sur M6 pour un spécial Noël de « Tous en cuisine » sur M6 et 6PLAY.

