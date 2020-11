« France – Finlande » ce soir : suivez le match en direct, live et streaming sur M6 et 6PLAY (score en temps réel et résultat final)

4.6 ( 11 )



« France – Finlande » est un match amical de l’équipe de France de football. Il est à suivre en direct, live et streaming. Oui mais à quelle heure et sur quelle chaîne ? On vous dit tout.



Et ce soir c’est sur M6 et 6PLAY que ça se passe.Ce match international, prévu initialement en mars, se jouera au Stade de France. Ce sera l’occasion pour les Bleus de se préparer pour les deux derniers matchs de la Ligue des Nations.

Face à la Finlande, l’Équipe de France aura les faveurs du pronostic pour ce match amical, les joueurs finlandais n’ayant jamais réussi à s’imposer contre les Bleus. La France devrait en profiter pour parfaire sa préparation à quelques jours de ses deux rencontres capitales contre le Portugal et la Suède en Ligue des Nations.

« France – Finlande » en direct, live et streaming sur M6 et 6Play

Pour ne pas louper une miette de cette rencontre évènement, rendez-vous dès 21h00 sur M6. Elle sera commentée en direct par Xavier Domergue et Robert Pirès. Tout au long de la retransmission, Carine Galli nous fera vivre le match sur le bord du terrain avec les interviews et les premières réactions des joueurs et du sélectionneur, Didier Deschamps.



Un match à suivre également en direct et en live streaming sur 6Play, ou encore directement sur notre site avec nos scores en temps réel.

« France – Portugal » : la bande-annonce du match

Découvrez la bande-annonce de votre match…

Les Bleus 🇫🇷 affrontent la Finlande 🇫🇮 en match amical

⚽ Mercredi à 21.00 en direct sur M6 #FRAFIN @equipedefrance pic.twitter.com/GOe0NWKDFf — M6 (@M6) November 9, 2020

Et juste après…

Dès 23h05 M6 proposera « Antoine Griezmann : itinéraire d’un champion déraciné », un documentaire inédit réalisé par Fabien TOUATI qui nous permettra d’en savoir plus sur un champion adulé mais dont la réussite a été jalonnée par un parcours tortueux et stupéfiant.

"A chaque fois qu’il a un échec, il sait rebondir"

⚽ France – Finlande à 21.00 #FRAFIN

⚽ Antoine Griezmann : itinéraire d’un champion déraciné, documentaire inédit, à 23.05 pic.twitter.com/K4n2840olj — M6 (@M6) November 11, 2020

