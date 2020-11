Ici tout commence en avance : Maxime arrive à l’institut (résumé + vidéo épisode 1 du 2 novembre 2020)

4.3 ( 6 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de épisode 1 du lundi 2 novembre 2020 – C'est ce lundi que TF1 lance sa toute nouvelle série quotidienne « Ici tout commence », qui n'est autre qu'une série dérivée de « Demain nous appartient ». Et ce soir, c'est le début d'une nouvelle vie pour Maxime, qui débarque à l'institut Auguste Armand et découvre une Salomé bien différente de celle qu'il a rencontré à Sète…



Un épisode inédit à découvrir de 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 1

C’est la rentrée à l’institut Auguste Armand, les nouveaux candidats s’apprêtent à recevoir les informations pour passer la première épreuve. La compétition est lancée ! Les attentes de Maxime ne sont pas du tout celles qu’il imaginait. Il arrive et tombe directement sur Salomé, qui l’accueille froidement et fait comme si elle ne le connaissait pas…

Et les professeurs sont face à un problème : qui pourra remplacer le professeur de salle qui ne s’est pas présenté ?



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 1 du 2 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

