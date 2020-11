« Les têtes de l’emploi » avec Franck Dubosc et Elsa Zylberstein : ce soir sur France 3

4.6 ( 9 )

« Les têtes de l’emploi » avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein et François-Xavier Demaison, c’est ce soir sur France 3 dès 21h05 ou sur France.Tv et sa fonction direct.



Et oui comme vous le savez, et en raison de la crise sanitaire, France Télévisions propose aux téléspectateurs un film chaque soir sur les chaînes du service public. Et ce soir c’est donc sur France 3 que ça se passe.

« Les têtes de l’emploi » : résumé, histoire, synopsis

Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l’Agence pour l’Emploi de leur ville. Mais leurs résultats sont tellement bons que l’agence va devoir fermer faute de chômeurs ! Les trois collègues ont alors la folle idée de créer du chômage pour sauver leur poste.

Le saviez-vous ?

– Sortie en 2016, cette sympathique comédie d’Alexandre Charlot et Franck Magnier a réuni près de 500.000 spectateurs dans les salles obscures.



– Lors de sa précédente diffusion à la télévision, c’était au printemps 2019 sur France 2, le film avait rencontré un beau succès en réunissant 3.08 millions de personnes soit 13.4% des téléspectateurs.

« Les têtes de l’emploi » : la bande-annonce

En attendant ce soir plongez-vous dans la bande-annonce de votre film

« Les têtes de l’emploi » à (re)découvrir ce soir sur France 3 dès 21h05.

