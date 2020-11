Ici tout commence : Maxime apprend pour le bébé, un corps retrouvé, ce qui vous attend lundi 16 novembre (épisode n°11 en avance)

4.2 ( 5 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui vous attend dans le prochain épisode de « Ici tout commence ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 11 du lundi 16 novembre, Louis annonce la grossesse de Salomé à tout le monde. Il est ravi à l’idée de devenir papa mais sa mère n’en dit pas autant…



En effet, Claire essaie de leur faire comprendre que ce bébé est une erreur pour leur carrière et elle met en garde Salomé…



De son côté, Louis annonce la nouvelle à Maxime, qui tombe de haut. Il va voir Salomé pour lui dire que du coup, il a décidé de sortir de sa vie. Salomé ne lui dit pas qu’il est certainement le père du bébé mais lui dit que c’est lui qu’elle aime…

Le corbeau a encore frappé. Cette fois, il accuse Teyssier de se droguer et d’être accro à la cocaïne ! Auguste essaie encore une fois de le protéger, il lui demande s’il est retourné voir un dealer, Teyssier affirme qu’il est chamboulé par la mort de Noémie… Et Auguste lui demande de se soumettre à un test de dépistage pour faire taire les rumeurs, d’autant qu’Antoine veut le suspendre.



Les gendarmes débarquent chez Rose et Antoine pour leur annoncer qu’un corps a été retrouvé. Ils doivent aller l’identifier le lendemain pour vérifier si c’est bien celui de Noémie…

Rendez-vous lundi 16 novembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

