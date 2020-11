Ici tout commence : Teyssier en garde à vue, Maxime veut parler à Louis, ce qui vous attend vendredi 20 novembre (épisode n°15 en avance)

5 ( 6 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Bientôt le week-end et vous vous demandez peut être ce qui vous attend demain dans le dernier épisode de la semaine de « Ici tout commence ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 15 du vendredi 20 novembre, Teyssier va être placé en garde à vue !



En effet, la police enquête sur le cadavre retrouvé sous la terre du potager de l’institut. Et l’adn de Teyssier a été retrouvé sur le pansement présent sur le corps !



Il est arrêté devant tout le monde, la police lui met les menottes. Mais Teyssier jure qu’il n’a rien fait…

De son côté, Louis interroge Salomé sur ce qu’elle a fait mercredi. Elle lui ment en affirmant qu’elle était à Nîmes… Mais Louis, qui bouillonne, lui dit qu’on l’a vue repartir des marais salants… Salomé avoue qu’elle y était pour réfléchir.



Louis ne croit pas Salomé, il est à nouveau persuadé qu’elle le trompe et se confie encore à Maxime. Il dit qu’il va retrouver le mec et le détruire. Maxime est à bout : il annonce à Salomé qu’elle doit parler à Louis sinon c’est lui qui le fera !

Et alors que Louis regarde les photos de Salomé sur son profil, il découvre que Maxime était à Sète pendant son stage…

Quant à Enzo, il sait où se cache Noémie ! Il la retrouve et lui donne de quoi soigner sa jambe.

Rendez-vous vendredi 20 novembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

