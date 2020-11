Demain nous appartient spoiler : Luke fait une découverte sur Charlie (VIDEO)

4.9 ( 11 )



Annonces





Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que les suspects s’enchainent pour l’agression de Charlie dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à la soeur de Luke…



Annonces



Annonces

Et dans quelques jours, Luke et Christelle vont faire une découverte suspecte sur Charlie : on lui a volé son collier !



Annonces



Annonces



Annonces





La nouvelle extubation de Charlie s’est bien passée. Cependant Christelle est interpellée par une marque que la jeune fille possède sur son cou. Si Luke pense dans un premier temps à une griffure, il réalise que Charlie n’a plus son collier. Une chaîne en pierres précieuses que sa sœur ne quittait jamais. Le bijou a donc forcément été arraché !

Demain nous appartient spoiler une découverte suspecte sur Charlie



Annonces





▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés