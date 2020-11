« Good Doctor » du 3 novembre 2020 : ce soir c’est l’heure du final de la saison 3

5 ( 3 )

« Good Doctor » du 3 novembre 2020. Suite et fin de la saison 3 inédite de « Good Doctor » ce soir sur TF1. Au programme le double épisode final « Tremblement de terre » parties 1 et 2. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne, puis en replay sur MYTF1.



« Good Doctor » du 3 novembre 2020 : l’heure du final

Épisode « Tremblement de terre » partie 1 : Melendez et Glassman se rendent au gala de charité organisé par une de leurs anciennes patientes, Marta, dans la brasserie qu’elle vient d’ouvrir. Lea s’y trouve aussi. Un tremblement de terre survient pendant la soirée. Melendez est blessé par la chute d’une poutre, mais l’accident semble sans gravité. Glassman n’a rien, mais Lea disparaît derrière une porte bloquée. Lim organise l’état d’urgence à l’hôpital et arrive sur les lieux, avec Shaun, Claire et Park. Ils parent aux urgences. Les pompiers s’activent également. Park prend en charge un jeune homme totalement coincé par la chute d’une poutre, qui redoute le jugement de son père lorsqu’il apprendra qu’il était dans ce bar. Shaun se lance, seul, à la recherche de Lea. Une femme entend sa voix et l’appelle. Shaun rampe à ses risques et périls dans les décombres et la découvre, mais ce n’est pas Lea. Elle s’appelle Vera et elle a été transpercée de part en part par des barres de fer. Shaun tente de la sauver…

Épisode « Tremblement de terre » partie 2 : Morgan prend un énorme risque en opérant une patiente, malgré l’état de ses mains. Lim et Park se rendent compte que malgré tous leurs efforts, ils ne pourront pas sauver Casey. Park décide de rester avec lui et l’aide à faire la paix avec son père. Shaun ne ménage pas ses efforts pour sauver Vera et refuse de la laisser seule. Il tente le tout pour le tout en amputant la jeune femme alors qu’ils risquent de finir noyés ou ensevelis sous les décombres. Melendez fait une hémorragie interne…



Quelle audience pour le final ?

Si cette saison 3 a beaucoup plus de mal à s’imposer en tête des audiences, elle fait toujours le plein de ménagères. La semaine dernière, et avec 23% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, elle était leader sur cette cible prioritaire.

#Audiences @TF1 📌 La soirée #GoodDoctor leader FRDA-50a hier soir avec 23% de pda en moyenne sur les 2 épisodes. A retrouver en replay @MYTF1 et mercredi prochain @TF1 pour le final de la saison. pic.twitter.com/q5IGzwlQaG — TF1 Pro (@TF1Pro) October 28, 2020

Ce soir c’est un final haletant qui vous attend dans « Good Doctor » ! Ne le manquez sous aucun prétexte dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

