Laeticia Hallyday a (encore) un nouveau compagnon

Près de trois ans après la mort de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday a un nouveau compagnon. La veuve du rockeur, qui a rompu avec Pascal Balland après plusieurs mois de relations, est désormais en couple avec l’acteur et réalisateur Jalil Lespert.



C’est Laeticia Hallyday qui a confirmé elle-même la nouvelle sur le réseau social Instagram, en commentant un post du réalisateur.



« Love at the first sight » a-t-elle écrit.

Et selon les informations de Paris Match, ces deux là se sont rencontrés alors que Jalil Lespert voulait faire un biopic sur Johnny Hallyday. Il a appelé Laeticia et ça a matché !



Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sont actuellement en amoureux en Italie. La veuve de Johnny était récemment en France, où elle a notamment donné une interview pour le magazine de TF1 « Sept à huit ».

« La place de Johnny est encore bien présente. Ce n’est pas facile. On est souvent un couple à trois. » a-t-elle notamment confié.

