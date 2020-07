Laura Smet : « pas de paix possible » avec Laeticia Hallyday

4.4 ( 9 )



Plus de deux ans et demi après la mort de son père, Johnny Hallyday, Laura Smet s’est exprimée cette semaine au sujet de Laeticia Hallyday. La fille du rockeur a réagi à l’interview de Laeticia publiée dans Paris Match ce jeudi.



Alors qu’un accord sur la succession de Johnny Hallyday a finalement été signé le vendredi 3 juillet, Laura Smet affirme qu’il n’y a « pas de paix possible » avec la dernière femme de son père.



C’est au micro d’RTL que la jeune femme a choisi de réagir ce matin, après avoir lu l’interview de Laeticia. Elle revient notamment sur les derniers instants de vie de son père, dont on l’a privé.

« Elle a commis l’irréparable en nous empêchant de le voir. C’est compliqué à accepter. La dernière phrase qu’il m’a dit c’est : ‘A samedi ma chérie’. Samedi je suis venue, on l’a envoyé un SMS qui serait venu de son portable alors que mon père dormait, donc c’est de la manipulation à haute dose. Le jour de la Madeleine, je ne savais pas qu’il fallait partir à Saint-Barthélémy le lendemain. Je n’étais au courant de rien. J’ai même dû passer par l’Elysée pour essayer de rétablir certaines choses car tout me tombait dessus » a expliqué Laura Smet.



Et d’ajouter qu’aucune réconciliation n’est désormais possible : « Ecoutez on est sur le un mètre de distance en ce moment, là ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle, je pense, parce qu’il n’y aura jamais de paix possible. À partir du moment où elle a franchi cette ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à mon père. J’étais avec ma mère ce jour-là, on a attendu quatre heures dans le salon, qu’on puisse dire au revoir à mon père, parce que je savais que c’était imminent. Ce que je sais aussi, c’est qu’on n’a pas dit à mon père qu’il était en soins palliatifs, mon père ne savait pas qu’il allait mourir. Je vous dis des choses qui sont très intimes et qui sont chez moi une déchirure que je ne pourrai jamais guérir »

Et sur l’héritage, Laura se dit satisfaite que l’accord ait été signé : « Je suis très contente qu’il y ait eu un accord. Je vais devenir maman, j’ai envie d’être sereine. Je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses »

