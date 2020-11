« L’amour est dans le pré » du 23 novembre 2020 : les derniers moments à la ferme ce soir sur M6

4.9 ( 14 )

« L’amour est dans le pré » du 23 novembre 2020. Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et en replay sur 6PLAY pour la suite des aventures amoureuses de nos agriculteurs. C’est déjà la 11ème soirée ce soir…



Les séjours à la ferme approchent de leur terme. C’est donc la dernière occasion pour nos chers célibataires de concrétiser un rapprochement avec l’élu(e) de leur cœur s’ils ne veulent pas passer à côté de l’aventure amoureuse dont ils rêvent tant. Si pour certains, des sentiments très forts sont en train de naître, d’autres hésitent encore à laisser parler leur cœur par peur de se tromper. Et, comme le compte à rebours est lancé, les hésitations de nos agriculteurs risquent de créer de vives tensions.

« L’amour est dans le pré » du 23 novembre 2020 : au programme ce soir

🚜 Chez Jérôme, tout baigne ! Sa dulcinée le cajole avec des attentions qu’il ne pouvait imaginer : massage tendre, bain moussant coquin et pique-nique plein de rêve d’avenir. Notre agriculteur au grand cœur est aux anges et cette histoire d’amour naissante lui fait pousser des ailes. Il se projette déjà avec celle qui, pour lui, est la femme de sa vie, la future mère de ses enfants. Mais Jérôme ne met-il pas la charrue avant les bœufs ?

🚜 Mathieu, toujours avec sa bonne humeur contagieuse, continue de roucouler avec Alexandre, son prétendant. Les deux tourtereaux filent le parfait amour et ne veulent qu’une chose : être ensemble. Du coup, le séjour à la ferme va donc se poursuivre par un séjour en camping avec le meilleur ami de Mathieu, mais aussi… son ex. De quoi inquiéter le jeune jockey. Cette expérience pourrait vite tourner au fiasco pour le couple…



🚜 On retrouve Paul-Henri avec ses prétendantes, la trépidante Maïté et l’introvertie Aline. Pour mieux les connaître, notre agriculteur boute-en-train avait prévu une nuit à la belle étoile. Une rude expérience mais qui va lui permettre de voir plus clair sur celle avec qui il souhaite poursuivre l’aventure… Après une discussion houleuse et le départ précipité d’une prétendante, notre éleveur occitan va-t-il se rapprocher de la prétendante restante ?

🚜 En Nouvelle Aquitaine, Cathy, travailleuse acharnée, a accueilli chez elle François, son unique prétendant. Avec un début de séjour très chargé, notre viticultrice au fort tempérament a quelque peu apeuré son prétendant qui aspire à plus de calme. Notre viticultrice célibataire tente de mettre de l’eau dans son vin et de s’adapter à son prétendant mais ces deux âmes esseulées vont-elles réussir à accorder leur violon ?

"Je lis en toi comme dans un livre ouvert" 🚜❤️

Suivez la fin des séjours à la ferme, lundi à 21.05

🌾 #ADP en partenariat avec @20Minutes pic.twitter.com/ycuKndjNXq — M6 (@M6) November 21, 2020

Nouveau succès d’audience en ce 23 novembre 2020?

La semaine dernière nouveau succès d’audience pour les aventures amoureuses des agriculteurs de « L’amour est dans le pré » avec 3.77 millions de fidèles, 16.8% de part de marché sur l’ensemble du public et un nouveau carton sur cibles avec notamment 24% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

« L’amour est dans le pré » est de retour ce soir sur M6 dès 21h05.

