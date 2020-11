« Secrets d’histoire » du 23 novembre 2020 : ce soir « MOZART » (rediffusion)

4.9 ( 15 )



Annonces





« Secrets d’histoire » du 23 novembre 2020. Ce soir France 3 nous propose d’en savoir un peu plus sur « MOZART » dans cadre d’un numéro exceptionnel de « Secrets d’histoire » baptisé « Mozart : la liberté ou la mort ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, replay et streaming sur France.TV.

« Secrets d’histoire » du 23 novembre 2020 : présentation, sommaire, programme

Il est le plus grand compositeur de tous les temps ! Un génie universel ! Secrets d’histoire vous propose de revivre le destin d’exception de Wolfgang Amadeus Mozart.

Dans ce numéro Stéphane Bern vous emmène à la rencontre de Mozart en Autriche, à la découverte des merveilles de l’art baroque, des fastueux palais viennois, des plus beaux opéras d’Europe, ou encore au château de Versailles où, âgé de six ans, il surprend Louis XV et sa cour par son génie précoce.



Annonces





Voyageur indépendant et audacieux, Mozart refuse de se plier aux exigences de la Cour et devient l’un des premiers musiciens free-lance de l’histoire de la musique.

Secrets d’histoire lève aussi le voile sur ses nombreuses conquêtes amoureuses et sur les mystères qui entourent la vie et la mort de Mozart. Pour qui fut composé son célèbre Requiem ? Dans quelles conditions a-t-il trouvé la mort ? Quel est le vrai visage de Salieri, son fameux rival ? Pourquoi ce talentueux musicien est-il aussi endetté ? Pourquoi n’a-t-on jamais retrouvé son corps ?

Avec la participation de

Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, (biographe);

Eve Ruggiéri (biographe);

André Tubeuf (biographe); Isabelle Duquesnoy (biographe);

Geneviève Geffray (ancienne conservatrice de la fondation Mozarteum de Salzbourg);

Raphaël Masson (conservateur du château de Versailles);

Frédéric Lodéon (musicien);

Ulrich Leisinger (directeur de recherche à la fondation Mozarteum Salzbourg);

Pierre Mollier (directeur du Musée de la Franc-maçonnerie);

José Gulino (grand maître du Grand Orient de France);

Patricia Petibon (soprano);

Pascal Gorguet Ballesteros (conservateur en chef au musée Galliera);

Roger Dachez (historien de la Franc-maçonnerie);

Dr. Bernard Marc (médecin-légiste au centre hospitalier de Lagny).

Secrets d’histoire et Stéphane Bern vous invitent à découvrir le talent d’un homme dont la vie, entre grandeur et décadence, brille encore par son intensité et son ardeur : 626 œuvres composées en 35 ans !

🎼 💕 Stéphane Bern nous emmène en Autriche, à la découverte des merveilles de l'art baroque…#Secretsdhistoire « Mozart, la liberté ou la mort ! », lundi à 21.05 et disponible dès maintenant sur https://t.co/yQP3ERg4d4 ▶️https://t.co/h19xCSEIBY pic.twitter.com/nEySmpafEO — France 3 (@France3tv) November 21, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés