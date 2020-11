« Joséphine Ange Gardien » du 23 novembre : ce soir le crossover avec « Camping Paradis » (rediffusion)

4.7 ( 19 )



Annonces





« Joséphine Ange Gardien » du 23 novembre 2020. Ce soir sur TF1 (re)découvrez le le crossover avec « Camping Paradis ». Un épisode diffusé pour la première fois au printemps 2018 et intitulé « Trois campeurs et un mariage ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Un épisode à voir ou à revoir dès 21h05 sur la chaîne mais également en streaming et en replay gratuitement sur myTF1 en cliquant ici.

« Joséphine Ange Gardien » du 23 novembre 2020 : l’histoire

Joséphine, propulsée concierge d’un magnifique hôtel / casino, accueille Tom Delorme et ses deux complices du Camping Paradis, Xavier et André, venus assister au mariage d’Ariane, l’ex-petite amie de Tom. Quelle n’est pas la surprise de celui-ci en découvrant qu’Arthur, l’heureux fiancé, lui ressemble comme deux gouttes d’eau… mais avec quelques kilos en plus. Pour Xavier et André, il est évident qu’Ariane n’a pas totalement oublié Tom. Impression renforcée par la future mariée, qui semble fébrile et hésitante à 24 heures de la cérémonie. Tom en vient alors à se demander s’il n’est pas encore amoureux d’Ariane. Une situation inédite pour Joséphine face à cette confusion des sentiments, qui se complique encore lorsqu’elle découvre avec Tom, Xavier et André que le sympathique Arthur est, en fait, déjà marié…



Annonces





Nouveau succès d’audience ?

La première diffusion en clair de cet épisode a fait réalisé un vrai carton d’audience. En mars 2018, il avait ainsi convaincu 6.51 millions de téléspectateurs pour 27.9% de part de marché avec de très belles performances sur le public jeune et féminin : 37 % de Pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 46 % auprès des 4-14 ans.

En sera t-il de même ce soir ? Réponse demain matin…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 19 Aucune note

Liens sponsorisés