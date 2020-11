« Les 12 coups de midi » : Eva Longoria derrière l’étoile mystérieuse, les très curieuses explications des indices…

4.9 ( 7 )



« Les 12 coups de midi ». Et voilà c’est terminé pour l’étoile mystérieuse… enfin pour la dernière en date cela va de soi. Hier midi, Léo a dévoilé l’intégralité des cases laissant apparaître le visage de la sublime Eva Longoria.



Bon jusque-là, rien à dire. Mais de nombreux téléspectateurs et fidèles du jeu ont été très surpris par les explications des indices tel que fournies par Zette.

« Les 12 coups de midi » : les très curieuses explications des indices…

En effet, certaines explications paraissent plus que tirées par les cheveux, et parfois un peu farfelues.

Prenons l’exemple des ballons en forme de coeur. Tout ceux qui avaient la bonne réponse ont immédiatement pensé à la série « Les Feux de l’Amour » dont elle a été l’une des héroïnes. Amour = coeur = logique ! Sauf que selon Zette les coeurs étaient là uniquement pour son engagement caritatif.



Le voilier est probablement le pire de tous. On pensait que cela avait un rapport avec la croisière qu’elle a effectué avec son ex mari (Tony Parker, ndrl) pour leurs 3 ans de mariage ou pour certains films comme « Overboard . Et tenez-vous bien.. C’est uniquement parce qu’Eva Longoria a souvent été à la une du magazine « Vogue »… Et un voilier ça vogue sur l’eau. Hummm….

Le savon c’est pour ses rôles dans des soaps-opéras comme « Les feux de l’amour ». Car on dit souvent d’un soap-opéra qu’il était « un roman savon ».

Pour l’aloé vera, c’est un peu plus logique déjà. Selon Zette c’est parce qu’elle est l’égérie d’une grande marque de cosmétique.

Le plumeau a fait immédiatement penser à la série « Desperate Housewives ». Quoi de plus logique ? Et bien non… Zette a expliqué que c’était pour son rôle d’actrice et de productrice dans une série que peu de gens doivent connaître « Devious Maids ».

Trois autres indices plus logiques : les couteaux pour l’ouverture de son restaurant à Los Angeles; le crâne mexicain en raison de ses origines; le tigre pour sa participation à « Fort Boyard » avec Tony Parker.

L’étoile de midi dévoilée devant 3.6 millions de téléspectateurs

Une étoile que 3.6 millions de Français ont découvert hier midi…offrant à TF1 une large de place de leader sur la case horaire de la mi-journée.

📊[AUDIENCES] 👏 Très belle performance pour les @12Coups_tf1 hier : 🌟 3,6M de tlsp

🌟 21% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/W1XGyP53uw — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) November 28, 2020

Et aujourd’hui…

Deux choses aujourd’hui dans votre jeu quotidien. Une nouvelle étoile mystérieuse mais aussi et surtout la décision de Léo qui a laissé entendre qu’il envisageait d’abandonner pour mieux se consacrer à ses études…

Léo va t-il arrêter et rejoindre Xavier au sein de la team de ceux qui n’ont jamais perdu ?

Pour le savoir rendez-vous aujourd’hui pour « Les 12 coups de midi dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

