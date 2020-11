« Mask Singer » finale de la saison 2 : mais qui se cache derrière le robot ? (indices)

4.8 ( 6 )



« Mask Singer » finale de la saison 2. Ils étaient 12, ils ne sont plus que 3 🎭 Ce soir, 1 seul sera désigné vainqueur 🥇. Qui remportera le trophée de « Mask Singer » saison 2 ? Réponse à partir de 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



« Mask Singer » finale de la saison 2 ce soir sur TF1 : le robot nous offre un ultime indice

Ce soir c’est donc la dernière ligne droite pour découvrir qui se cache derrière le manchot, le dragon et le robot !

Et c’est ce dernier qui nous intéresse maintenant. Qui se cache derrière le masque, ou le costume si on est objectif deux minutes, du robot ?

Que sait-on de lui ? Qu’il s’agit d’un chanteur professionnel; qu’il a croisé la route de Lara Fabian et Pascal Obispo; qu’il a déjà chanté en costume; qu’il fait partie de la troupe des Enfoirés et qu’un rôle lui colle à la peau. Plus récemment il a fait référence à une traversée du désert puis a indiqué que celui qu’il avait interprété était le roi dans son domaine.



Quant à l’indice du costume, c’est un coeur ouvert ou brisé, à vous de choisir.

Et parce que le robot est « généreux », il vous offre un ultime indice avant la finale : « Dans ma carrière, il m’est arrivé d’être un enfoiré ».

Cet indice confirme t-il ce que vous pensiez ? À moins qu’il ne rabatte de nouveau les cartes…

Qui se cache derrière le robot ?

Unanimité sur le nom de la personne qui se cache derrière le robot : il s’agirait du chanteur Daniel Lévi. Certains hésitent tout de même encore avec Emmanuel Moire même si les indices penchent franchement en faveur du premier.

« Mask Singer » tire sa révérence ce soir et désigne son gagnant. Alors soyez nombreux au rendez-vous dès 21h05 sur TF1.

