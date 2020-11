« Les 12 coups de midi » vidéo : en proposant Lily-Rose Depp, Léo trouve l’étoile mystérieuse avec des indices tirés par les cheveux…

4.7 ( 16 )



Annonces





« Les 12 coups de midi » vidéo. Et voilà c’est terminé pour l’étoile mystérieuse de ce mois d’octobre 2020. Léo l’a trouvée aujourd’hui, dimanche 1er novembre 2020, sans avoir trop à réfléchir : il lui suffisait en effet de reconnaître Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp. Ses bonnes réponses du jour avaient préalablement permis à toutes les cases de s’envoler…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Avant de revenir à cette étoile et ses indices particulièrement tirés par les cheveux, notez que Léo a signé un 18ème coup de maître grâce à une victoire à 10.000 euros.

Explications des indices de l’étoile mystérieuse par Zette

Mais ce qui semble un peu agacer certains téléspectateurs ce sont les indices qui étaient tout sauf évidents. Et ce ne sont pas les explications de Zette qui ont réussi à les convaincre….

– Les jardins de Versailles, des jardins à la française selon Zette, c’est parce qu’elle est née comme sa mère en France. Mouais…



Annonces





– la statue d’un ange parce qu’elle vit à Los Angeles

– le coquillage c’est par rapport au rôle de son papa dans « Pirates des caraïbes ». Ils sont allés le chercher loin celui-là non ?

– la guitare électrique en référence à son parrain Marilyn Manson. On cherche encore à comprendre…

– les pétales de rose c’est par rapport à son prénom. Bon ça OK.

– le mégaphone, et c’est sûrement l’indice le plus « tordu » c’est en raison de son engagement pour la parité homme/femme. Et alors que Jean-Luc Reichmann a lâché « Fallait le savoir », on a toujours pas compris le rapport.

– Quant à la danseuse c’est pour son film « La danseuse » sorti en 2016.

« Les 12 coups de midi » vidéo

Si vous préférez les images, on vous propose de voir ou revoir cette victoire…

L’étoile 🌟 a été découverte par Léo aujourd’hui dimanche‼️ @TF1 🇫🇷

il s’agissait de … pic.twitter.com/z9WW0fXrOL — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) November 1, 2020

Votre jeu « Les 12 coups de midi » revient demain, lundi 2 novembre 2020, dès 12 heures sur TF1 avec une toute nouvelle étoile mystérieuse.

Léo débutera l’émission avec une énorme de 268.918 euros

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés