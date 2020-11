« Les enquêtes de Murdoch » du 1er novembre : vos deux épisodes inédits de ce soir

5 ( 4 )



« Les enquêtes de Murdoch » du 1er novembre 2020. Et voilà c’est déjà terminé pour les inédits de votre série « Les enquêtes de Murdoch ». Dès la semaine prochaine c’est une autre enquêtrice fort célèbre qui prendra le relais… une certaine VERA.



« Les enquêtes de Murdoch » du 1er novembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Un visite inopportune : Un soir, l’inspecteur Watts tombe sur un cadavre alors qu’il est dans une ruelle sombre avec son bon ami Jack Walker. Murdoch mène l’enquête et en vient à soupçonner un lien entre la victime et un membre de son équipe. Pendant ce temps, Julia flirte avec le danger, et le sergent Crabtree fait la connaissance d’une lectrice des plus passionnées…

🔍💔 Les problèmes de couple sont parfois aussi complexes à résoudre que des enquêtes… « Les enquêtes de Murdoch », c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/2PszokclnR — France 3 (@France3tv) October 31, 2020



Le règlement à la lettre : Suite à une mort tout aussi inattendue que choquante, l’inspecteur Murdoch est persuadé qu’une personne proche du poste n°4 est impliquée dans le meurtre. Il va devoir user de ses talents d’enquêteur pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Ces deux épisodes inédits seront suivis dès 22h30 de 3 épisodes en rediffusion.

Murdoch mène une dernière l’enquête ce soir sur France 3. Allez-vous l’accompagner ?

