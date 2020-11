« LOL » avec Sophie Marceau : cet après-midi sur France 2

4.9 ( 8 )



Annonces





« LOL » avec Sophie Marceau, Christa Theret, Alexandre Astiern, Jérémy Kapone, et le regretté Jocelyn Quivrin… c’est aujourd’hui sur France 2. Rendez-vous cet après-midi dès 15h10 sur la chaîne ou depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de France.TV



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« LOL » avec Sophie Marceau : résumé, histoire, synopsis

Pour ceux qui n’auraient pas vu ce film, pourtant multi rediffusé à la télé, en voici un bref aperçu :

LOL ? Ca veut dire Laughing Out Loud – mort de rire – en langage SMS. C’est aussi comme ça que les amis de Lola l’appellent. Pourtant, le jour de sa rentrée, Lola n’a pas le coeur à rire. Arthur, son copain, la provoque en lui disant qu’il l’a trompée pendant l’été. Et sa bande de potes a le don pour tout compliquer. Tout comme sa mère, Anne, avec qui le dialogue est devenu impossible, et pas seulement parce qu’elle ignore ce que LOL signifie. Que ses parents aient divorcé est une chose. Qu’Anne traite son ado comme une enfant en lui mentant sur l’essentiel, par exemple sur le fait qu’elle revoit son ex en cachette ou qu’elle se fait draguer par un flic, en est une autre. De son côté, Anne se demande ce qui a bien pu arriver à sa douce petite fille. De la fusion à la confusion, les relations mères-filles bouillonnent d’amour et de LOL.

Le saviez-vous ?

– Gros succès au box-office pour ce film sorti sur les écrans en 2009 avec 3.66 millions d’entrées dans les salles françaises;



Annonces





– Lisa Azuelos (la réalisatrice, ndrl) s’est octroyé un caméo en incarnant le rôle de la psychothérapeute d’Anne;

– Plusieurs clins d’oeil à la BOUM 1 et 2 avec par exemple la diffusion d’un extrait de la chanson « Dreams Are My Reality » de Richard Sanderson;

– Le film a fait l’objet d’un remake « LOL US » avec Miley Cyrus, Demi Moore et Ashley Green. Mais le film n’a pas rencontré de succès.

« LOL » avec Sophie Marceau : la bande-annonce

Histoire de se remettre dans le bain, revoici la bande-annonce du film

« LOL » avec Sophie Marceau s’inscrit dans le cadre de la volonté de France Télévisions de transformer ses programmes de fin de semaine pour permettre aux Français de se divertir et de se cultiver alors que la France est encore confinée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés