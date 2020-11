4.9 ( 8 )



« Mask Singer » ce soir c’est la demi-finale. 5 personnalités sont encore en compétition mais deux seront démasquées ce soir. L’araignée sera qualifiera t-elle pour la finale ? Qui se cache derrière ce masque et/ou costume un brin effrayant ? Réponse peut-être ce soir dès 21h05 sur TF1 et sur MYTF1.



L’araignée, comme tous les autres d’ailleurs, a un indice caché sur son costume. L’aurez-vous repéré ?

« Mask Singer » ce soir : qui se cache derrière l’araignée ?

Pour vous aider à répondre à cette question, regardez bien cette vidéo.



#MaskSinger

La découverte de l'identité de l'Araignée ne tient qu'a un fil.🕸️

Petit coup de pouce ! Saurez-vous découvrir l'indice se cachant sur le costume ? 🕷

🔎Si vous l’avez repéré dites-nous en commentaires⤵

📺 RDV samedi pour la 1/2 Finale de Mask Singer 🎭 pic.twitter.com/hEpOQpKhgB — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) November 20, 2020

Alors, vous avez remarqué quelque chose ? Certains internautes ont cru déceler le logo black widow sur ses pattes. Est-ce que cela vous aide ?

Indices sur l’araignée : On la connaît solaire même si elle a traversé des tempêtes; on l’a connue célibataire puis en couple; elle adore sa cacher sous des costumes; elle a fait des couvertures de magazines, des officielles comme des volées; elle aime les robes en soie et choisit toujours bien ses tenues car cela fait partie du job…

Les rumeurs : du côté des enquêteurs on est parti dans tous les sens avant de se canaliser sur des MISS : Alexandra Rosenfeld, Valérie Bègue, Iris Mittenaere, Mareva Galanter ou bien encore Sylvie Tellier.

Sur les réseaux sociaux, Delphine Wespiser a longtemps tenu la corde mais les noms de Karine Ferri, Maëva Coucke et Tatiana Silva reviennent de plus en plus souvent.

Et vous ? Vous pensez à qui ? L’araignée sera t-elle démasquée ce soir ?

Pour le savoir rendez-vous dès 21h05 pour la 1/2 finale de la saison 2 de « Mask Singer » ce soir sur TF1 !

