Audiences TV prime 20 novembre 2020 : « Koh-Lanta » largement en tête, beau succès pour « Faux semblants »

4.7 ( 15 )



Annonces





Audiences TV prime 20 novembre 2020. On prend les mêmes et on recommence. Hier soir, et comme chaque vendredi, large victoire de TF1 avec « Koh-Lanta : les 4 terres ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Hier soir la demi-finale, au terme de laquelle ont été dévoilés les noms des 5 finalistes, a été suivie par 5.7 millions d’aventuriers soit 25.1 % du public présent devant son poste de télévision.

Et comme toujours énorme carton sur cibles avec par exemple 55% sur les 4-14 ans, 50% sur les 15-34 ans, etc…



Annonces





#Audiences #TF1 Tjrs de très belles performances pour #KohLanta les 4 Terres

Largement leader et puissant sur cibles 📌 5.7M de tvsp

✅ 40% PdA FRDA-50

✅ 55% PdA 4-14

✅ 47% PdA 15-24

✅ 50% PdA 15-34 ▶️ @MYTF1 RDV Ve 27/11 avec @DenisBrogniart à 21h05 @TF1 pic.twitter.com/TnaNJIf81a — TF1 Pro (@TF1Pro) November 21, 2020

Audiences TV prime 20 novembre 2020 : les autres chaînes

Très belle seconde place pour France 2 et sa fiction inédite « Faux semblants » avec Noémie Schmidt et Thierry Godard. Verdict : 4.92 millions de téléspectateurs pour 20% de part d’audience moyenne.

Sur M6, la saison 17 de « NCIS » continue de bien se porter. Ainsi l’épisode inédit « L’innocent aux mains sales » a été suivi par 3.13 millions d’inconditionnels de Gibbs et ses équipes, soit 12% des téléspectateurs.

Sur France 3, le numéro inédit de « Fauteuil d’orchestre » n’a pas affolé les compteurs. Depuis l’Opéra Comique », la soirée n’a convaincu que 1.11 million de Français (pda 4.9%).

On retrouve ensuite France 5 et son divertissement « La troupe à Palmade s’amuse avec Muriel Robin ». Il a amusé 931.000 personnes (3.6% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés