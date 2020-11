« Meurtres à Cayenne » : ce soir sur France 3 avec Philippe Caroit et Nadège Beausson-Diagne : ce soir sur

4.6 ( 12 )

« Meurtres à Cayenne » c’est ce soir sur France 3 et c’est inédit s’il vous plaît ! Unitaire issu de la collection « Meurtres à… » ce téléfilm est signé Marc Barrat et met en scène Philippe Caroit, Nadège Beausson-Diagne, Anne Caillon, Rani Bheemuck, Stany Cappet ou bien encore Ricky Tribord.



Après des épisodes à succès en Martinique et à Tahiti, la collection Meurtres à… poursuit son exploration des Outre-mer en nous entraînant, cette fois, en Guyane. Et le film, réalisé par Marc Barrat, un enfant du pays, réserve aux « Métros » et autres néophytes de la culture locale bien des surprises…

« Meurtres à Cayenne » : histoire, résumé

La découverte du corps d’un brillant biologiste, retrouvé égorgé à Cayenne après une chaude soirée des Bals Touloulous*, conduit le capitaine Cassandra Molba et son lieutenant Antoine Lagarde à enquêter. Les deux enquêteurs sont plongés dans une sombre histoire de brevet volé sur fond de légendes amérindiennes, mythes et traditions guyanaises. Histoire solidement ancrée dans cette région de Guyane si atypique, si métissée où se mêlent en permanence tradition et modernité. Sommes-nous face à un crime ritualiste ou une simple vengeance amoureuse ?

* Soirées de carnaval où les femmes déguisées de la tête aux pieds invitent les hommes à danser.



Vidéo : dans les coulisses du tournage

Lors du tournage, c’était l’année dernière, une équipe de la chaîne Guyane La Première était à Awala-Yalimapo. Voici quelques images de l’envers du décor…

« Meurtres à Cayenne » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3 et comme toujours en avant-première et replay sur France.TV durant 7 jours.

