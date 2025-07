Secret Story : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 15 juillet 2025)

Publicité





L’heure est grave dans Secret Story 2025 : ce mardi soir, les nominations de la semaine auront lieu en fin de quotidienne, un moment très attendu à suivre dès 19h sur TFX.











Cette semaine, les deux maisons sont en confrontation directe, et la tension est à son comble. D’un côté, dans la maison de cristal, on retrouve Romy, Adrien, Constance et Noah. De l’autre, dans la maison des secrets, ce sont Mayer, Ethan, Anita et Aïmed qui se battent pour préserver leur place dans l’aventure.

Ce soir, trois habitants devraient être nominés, et si le suspense reste entier quant aux choix finaux, les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux. Mayer et Ethan semblent déjà dans la ligne de mire des téléspectateurs, qui les imaginent bien en danger lors du prochain prime.

Entre stratégies, alliances et trahisons, la soirée s’annonce riche en rebondissements. Alors, qui sera nommé ? Quelle maison prendra l’ascendant ? Réponse ce soir dans la quotidienne de Secret Story, à ne pas manquer dès 19h sur TFX !



EXTRAIT VIDÉO de la quotidienne du 15 juillet