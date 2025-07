C dans l’air du 15 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 15 juillet 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 15 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ C’est le grand jour pour François Bayrou. Après des semaines de discussions, le Premier ministre dévoile ce mardi à partir de 16 heures sa copie budgétaire. Il lui faut faire 40 milliards d’euros d’économies pour ramener le déficit public à 4,6 % en 2026. Un « Himalaya » budgétaire selon ses mots, d’autant plus raide qu’il n’a pas de majorité à l’Assemblée nationale.

Gel des dépenses publiques, y compris retraites et prestations sociales, taxation des hauts patrimoines, réduction des dépenses de l’État, coups de rabot dans les agences et opérateurs de l’État, mais aussi sur les niches fiscales… Plusieurs pistes sont évoquées depuis des semaines. Mais l’équation s’annonce bien difficile à résoudre pour le chef du gouvernement, ses marges étant réduites aussi bien sur le plan financier que politique.



Le Rassemblement national a menacé de censurer François Bayrou, quelques heures avant que celui-ci ne présente les orientations de son gouvernement sur le budget, s’il entend « faire les poches des Français ». La France insoumise s’oppose également à une « année blanche qui serait une année rouge pour les Français ». Une partie des LR est, elle aussi, vent debout contre toute hausse d’impôts, alors que le débat est relancé sur la taxe Zucman sur les ultra-riches, après l’appel lancé dans une tribune par sept prix Nobel d’économie. Autre sujet au centre des débats depuis la publication la semaine dernière d’un rapport sénatorial : les aides publiques aux entreprises.

Selon les travaux d’une commission d’enquête parlementaire, en 2023, les entreprises ont bénéficié de 211 milliards d’euros de subventions, aides fiscales et allègements de cotisations sociales en France. « Premier budget de l’État », il est financé sans aucun contrôle sur son utilisation, d’après les sénateurs qui appellent à un « choc de transparence et de rationalisation ». Dans ce sens, ils souhaitent que l’Insee crée, d’ici le 1er janvier 2027, un tableau « détaillé et actualisé chaque année » des aides publiques versées aux entreprises. Ils appellent également à une forme de reprise en main des dispositifs, avec la fixation de nouvelles contreparties dans leur octroi et l’imposition de leur remboursement dans certaines situations, notamment si l’entreprise procède à une délocalisation.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 15 juillet 2025 à 17h40 sur France 5.