Mort de la légende du foot Diego Maradona

5 ( 4 )



Annonces





Véritable légende du football, Diego Maradona est décédé aujourd’hui à l’âge de 60 ans. Selon plusieurs médias argentins, Diego Maradona a succombé à un arrêt cardio-respiratoire ce mercredi.



Annonces



Annonces

L’ancien footballeur avait subi une intervention chirurgicale plus tôt ce mois-ci pour retirer un caillot de sang de son cerveau.



Annonces



Annonces



Annonces





Diego Maradona, c’est pas moins de 91 sélections et 34 buts en équipe nationale d’Argentine entre 1977 et 1994. Il a remporté la Coupe du Monde en 1986, où il a été sacré Meilleur jour, ainsi que la Coupe Intercontinentale des Nations en 1993. Et il avait été sacré Ballon d’Or par France Football en 1995.

En club avec le SSC Naples, Diego Maradona a remporté deux fois le Championnat d’Italie, la Coupe d’Italie, ainsi que la Coupe de l’UEFA.



Annonces





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés