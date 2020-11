La conférence de presse de Jean Castex à suivre jeudi matin sur TF1

4.2 ( 6 )



Annonces





Après l’allocution du Président de la République Emmanuel Macron hier soir pour annoncer les étapes de l’allègement du confinement qui débutera samedi, c’est le Premier Ministre, Jean Castex, qui donnera une conférence de presse jeudi matin à 11h.



Annonces



Annonces

Ainsi, TF1 modifie sa programmation et propose ce jeudi 26 novembre, une édition spéciale « Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex » présentée en direct par Jean-Pierre Pernaut à partir de 10h30.



Annonces



Annonces



Annonces





Une conférence de presse destinée à répondre aux questions et aux attentes des Français dans cette période actuelle. Comme annoncé par le Président République l’assouplissement du confinement se fera en 3 étapes et débutera ce samedi.

Adrien Gindre, chef du service politique TF1/LCI et François Lenglet, spécialiste économie de la rédaction seront à ses côtés. Sera également présente en plateau la Professeure Anne-Claude Crémieux, infectiologue (Hôpital St Louis).



Annonces





Les envoyés spéciaux et les correspondants de la rédaction interviendront également en duplex à Paris et en région partout en France. Ils iront à la rencontre des Français pour recueillir leurs réactions et leurs attentes.

À 11 heures, vous pourrez suivre en direct la conférence de presse du Premier ministre, entouré de ses ministres. Parmi eux Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé et Elisabeth Borne, Ministre du travail de l’emploi et de l’insertion.

Jean Castex fera le point sur l’évolution de la situation épidémique et l’assouplissement du confinement.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés