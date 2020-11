Nagui testé positif à la Covid-19, il s’exprime

4.7 ( 12 )



Après trois semaines d’absence, c’est hier que Nagui a repris l’animation de son émission « La bande originale » sur France Inter. Nagui était jusque là remplacer par Leïla Kaddour-Boudadi, qui avait simplement expliqué aux auditeurs qu’il avait « un gros rhume ».



Mais ce lundi, Nagui a révélé qu’il avait été testé positif au coronavirus !



En effet, si dans un premier temps il avait été testé négatif, Nagui ne se sentait pas bien et il a repassé un test qui s’est révélé positif.

Et même s’il est maintenant de retour « en pleine forme », Nagui a du prendre le temps de se reposer pour se remettre de la Covid-19.



« Il y a eu un mélange entre des vacances, des cas contact et le fameux covid. (…) C’est vrai que j’avais été cas contact, que j’avais été testé négatif » a déclaré Nagui hier à l’antenne.

« Mais quand même avec un sentiment de ‘Ça va pas’. Après, les toubibs m’ont dit ‘Vous savez, le rhume, la grippe, la gastro, ça existe aussi, il n’y a pas QUE le virus’. (…) Et puis ça n’a pas loupé, quand au bout d’une semaine, ça n’allait vraiment pas, il a fallu faire un autre test, cette fois-ci le test était positif. Et ça tombait relativement bien, entre guillemets, dans le planning, puisqu’il y avait des vacances prévues et qu’il était déjà entendu que, pendant 15 jours, j’allais me reposer. Chose que j’ai faite, et désolé pour vous ; je suis en pleine forme »

