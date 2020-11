Plus belle la vie : ce soir, Léo se méfie de Mazelle (résumé + vidéo épisode 4142 PBLV du 3 novembre 2020)

4.9 ( 10 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4142 du mardi 3 novembre 2020 – Léo se méfie du nouveau commissaire ce soir dans votre épisode de votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il refuse un cadeau de Mazelle et explique à Ariane qu’il se méfie des gens qui veulent l’acheter… Léo ne connait pas Mazelle mais il ne le sent pas…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : un retour très surprenant, un mort chez les Nebout (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4141

Sophie a passé la nuit en garde à vue, et Ariane pense maintenant qu’elle est coupable. De son côté, Noé soupçonne Kilian. En apprenant que Sophie est la suspecte numéro 1, Blanche va témoigner en sa faveur au commissariat et lui donner un alibi. Kilian voit bien que Roland lui cache quelque chose. Et ce dernier attend que la place du Mistral se vide pour pénétrer dans le bar. Il attrape le revolver de Sophie qui est caché…



Annonces





Yolande avoue à Jocelyn que par colère elle avait vidé son flacon de barbituriques, ils vont devoir en retrouver. Au téléphone, Jocelyn tente sa chance avec un vétérinaire lui faisant croire qu’il veut euthanasier son cheval. Babeth entend la conversation et Jocelyn improvise un malaise pour éviter les questions…

Léo se méfie de Mazelle. Il a un bon flaire puisque le commissaire fait du chantage a un vendeur à la sauvette pour avoir son butin de la journée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4142 du 3 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés