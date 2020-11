Audiences TV prime lundi 2 novembre 2020 : « De Gaulle » leader devant « L’amour est dans le pré »

4.7 ( 12 )



Annonces





Audiences TV prime lundi 2 novembre 2020. Hier soir y’avait du lourd à la télé. France 2 lançait sa nouvelle mini-série « De Gaulle : l’éclat et le secret »; M6 poursuivait la diffusion de la nouvelle saison de « L’amour est dans le pré ; et TF1 tablait sur « Il était une fois à Monaco ». Et puis il y avait de très bon films sur France 3, TMC et C8. On fait le point sur les chiffres…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV prime lundi 2 novembre 2020 : le top 5

Et on commence par le lancement de la nouvelle mini-série de France 2 « De Gaulle : l’éclat et le secret » porté par Samuel Labarthe. Les deux premiers épisodes ont suscité la curiosité de 4.7 millions de Français soit 19 % du public présent devant son poste de télévision.

Sur M6 « L’amour est dans le pré » continue de réaliser d’excellentes performances d’audience. Entre déceptions et premiers choix nécessaires pour poursuivre l’aventure, nos agriculteurs ont pu compter hier soir sur 3.87 millions de romantiques et 16 % de part de marché sur l’ensemble du public. C’est en hausse par rapport à la semaine dernière et c’est une nouvelle fois leader sur les cibles commerciales.



Annonces



#audience

▶️Le succès continue pour #ADP présenté par @KarineLMOff :@m6 se classe leader FRDA-50 et -50ans

✨Meilleure audience depuis 2 ans ❤️16% 4+

🚜23% FRDA-50

🚜21% auprès des moins de 50ans

❤️3.9 Pic à 4.3M pic.twitter.com/bzymgiIvC3 — M6Pro (@M6pro) November 3, 2020

TF1 misait beaucoup sur son téléfilm inédit « Il était une fois à Monaco » avec Rayane Bensetti et Anne Serra. Et vous avez été 3.17 millions à répondre à l’appel des deux parties. La part d’audience atteint péniblement 13.4 %.

Du cinéma sur France 3 avec la rediffusion de la comédie « Les têtes de l’emploi » avec Franck Dubosc et Elsa Zylberstein. Elle a nouveau amusé 1.56 million de personne soit 6.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant la petite lucarne.

W9 complète le top 5 avec le film en rediffusion « La chute de la Maison-Blanche » qui, en pleine incertitude électorale aux Etats-Unis, a réuni 1.25 million de personnes (pda 5.3%).

Quant à C8, elle diffusait pour la première fois en clair le film de Matthew Vaughn « Kingsman : le cercle d’or » avec Colin Firth, Taron Egerton, Julianne Moore, Mark Strong ou bien encore Halle Berry. Un choix payant puisque le long-métrage a convaincu 1.06 million de téléspectateurs (5.2 % de pda).

Sur TMC la saga « Star Wars » recommençait. Hier soir l’épisode « La menace fantôme » a pu compter sur 1.02 million d’inconditionnels (4.9% de PDA).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés