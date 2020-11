5 ( 5 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 29 novembre 2020 –Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.



« Sept à huit » du dimanche 29 novembre : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life », le combat du roi du pain d’épice. Marchés de Noël annulés, boutiques fermées à cause du confinement, il se démène pour sauver son entreprise et ses 85 emplois.

Et dans « 7 à 8 », passage à tabac par des policiers. Derrière les images « choc », enquête sur une bavure.

Et l’hommage d’Elie Semoun à son père. Atteint d’Alzheimer, il a tout filmé et raconte son dernier voyage. C’est le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, le portrait d’un fils aimant, qui a accompagné son père malade dans les dernières années de sa vie.



Diffusion ce dimanche sur @7a8 et le doc sur @LCP le 9 décembre pic.twitter.com/y9iw4CPmie — elie semoun (@SemounElie) November 29, 2020

D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 29 novembre 2020. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

