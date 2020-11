« Star Wars épisode 4 : un nouvel espoir » : en mode rediffusion ce soir sur TMC

4.6 ( 9 )

« Star Wars épisode 4 : un nouvel espoir » est en mode rediffusion ce soir dès 21h15 sur TMC juste après l’émission de Yann Barthès « Quotidien ». Rendez-vous aussi depuis tous vos appareils connectés (pc, smartphone, tablette…) sur MYTF1/TMC et optez pour la fonction direct. Aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.



Pour la petite info il s’agit du tout premier film de Star Wars, sorti sous le nom de « La guerre des étoiles » en 1977, avec les acteurs vedettes Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher.

« Star Wars épisode 4 : un nouvel espoir » : histoire, résumé, synopsis

Les chevaliers Jedi maintenant exterminés, l’Empire règne d’une main de fer sur la galaxie. Un petit groupe de Rebelles osent tout de même s’opposer à lui qui lui dérobent les plans de son arme la plus puissante, l’Étoile Noire, une station de combat spatiale. Le plus fidèle serviteur de l’Empereur, Dark Vador, est alors chargé de retrouver ces plans et de localiser la base secrète des Rebelles. Bien que captive, la Princesse Leia, l’une des chefs Rebelles, parvient à lancer un appel au secours que reçoit un simple garçon de ferme nommé Luke Skywalker. Saisissant son destin au vol, Luke relève le défi : il sauve la Princesse et rejoint la Rébellion pour renverser l’Empire, épaulé par des compagnons inoubliables dont le sage Obi-Wan Kenobi, l’arrogant Han Solo, le loyal Chewbacca et les droïdes R2-D2 et C3PO.



Vers un nouveau succès d’audience pour « Star Wars » ?

Alors que TMC rediffuse l’intégralité de la saga « Star Wars » depuis maintenant un mois, les chiffres sont audiences montrent que la chaîne du groupe TF1 a fait un excellent choix. La semaine dernière encore, nouveau succès d’audience avec pas moins de 1.10 million d’inconditionnels, 5.6% de part de marché et une première place des chaînes de la TNT.

#Audiences @TMC

STAR WARS III : LEADER TNT et 3ème Rg Nat. sur les 25-49 ans 📌 Avec 1.1 M. de tvsp LA REVANCHE DES SITH se situe 1er au rang TNT avec : ✅5.6% de PdA s/ les 4+ (4è Rg Nal)

✅10.5% de PdA s/ les 25-49 ans (3è Rg Nal)

✅9.4% de PdA s/ les ind CSP+ (4è Rg Nal) pic.twitter.com/HzGNL2ILss — TF1 Pro (@TF1Pro) November 17, 2020

