« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 7 novembre : votre épisode inédit ce soir sur M6

« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 7 novembre 2020 – Ce soir à la télé, et comme chaque samedi, M6 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de votre série « The Rookie : le flic de Los Angeles ». Au programme aujourd’hui, un seul nouvel épisode inédit suivi de rediffusions.



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et/ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 7 novembre 2020 : votre épisode de ce soir

❱ Saison 2 – épisode 16 : Dans la nuit

Les agents Chen et Bradford se rendent aux auditions de Los Angeles pour « American Idol ». La fille de Harper dit avoir vu un fantôme dans la rue donc Nolan et Harper viennent vérifier. Lopez angoisse car elle pense que Wesley va la demander en mariage.



Cet épisode de la saison 2 sera suivi dès 21h45 de 5 épisodes en rediffusions.

« The Rookie : le flic de Los Angeles » est de retour ce soir sur M6. Soyez au rendez-vous !

