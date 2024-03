« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 30 mars 2024 : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 30 mars 2024 – Ce samedi soir à la télé, M6 lance la saison 5 inédite de la série « The Rookie, le flic de Los Angeles ». Au programme ce soir et alors que les audiences sont faibles, pas moins de 6 épisodes inédits à la suite !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur 6PLAY et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 30 mars 2024 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 5 – épisode 17 : Le cheval de Troie

Désormais alliés, Elijah et Abril comptent sur Monica Stevens, l’avocate d’Elijah, pour dévoiler leur plan. Avec l’aide Nolan, Celina rouvre le dossier de sa sœur, Carla Juarez, et découvre une contradiction qui les mène sur une nouvelle piste.

Saison 5 – épisode 18 : Panique dans le multivers

Dim, le sosie de Tim impliqué dans un traffic de drogue, est libéré de prison. Après avoir commencé à escroquer des riches avec sa petite amie Juicy, le sosie de Lucy, il disparaît. Toute l’équipe du commissariat de Los Angeles se lance alors à sa recherche et le retrouve bientôt mort dans une poubelle. Un deuxième corps ne tarde pas à les surprendre. Alors que des journalistes réalisent un documentaire télé sur cette affaire, les policiers sont interrogés un par un et racontent leur enquête face caméra.



Saison 5 – épisode 19 : Arrêt sur image

En enquêtant sur une série d’enlèvements similaires, l’équipe fait une découverte qui touche l’un des leurs. La relation entre Lucy et Tim est mise à l’épreuve par les difficultés du travail.

Saison 5 – épisode 20 : Droit au but

L’ex-femme de Tim demande à l’équipe de l’aider à sauver une personne liée à son passé d’infiltrée. Ce retour d’Isabel crée une pression supplémentaire dans la relation entre Lucy et Tim…

Saison 5 – épisode 21 : Liquidation

Chen mène une opération sous couverture au sein d’un réseau d’armes illégales. Harper et Nolan tentent résoudre un mystère autour de membres sectionnés et disséminés dans la ville.

Saison 5 – épisode 22 : Masque de la honte

Après que l’un des leurs a été touché, les membres de l’équipe essuient une série d’interventions risquées et pensent être la cible d’assaillants masqués…