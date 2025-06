« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 21 juin 2025 : lancement de la saison 6 ce soir sur M6

Publicité





« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 21 juin 2025 – Ce samedi soir à la télé, M6 lance la saison 6 inédite de la série « The Rookie, le flic de Los Angeles ». Au programme ce soir et alors que les audiences sont faibles, pas moins de 6 épisodes inédits à la suite !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur M6+ et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







Publicité





« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 21 juin 2025 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 6 – épisode 1 : Contre-attaque

L’équipe tente de découvrir les raisons pour lesquelles elle a été prise pour cible et si cela pourrait n’être qu’une diversion. De son côté, John Nolan doit affronter une ultime journée de travail mouvementée avant de dire « oui » à Bailey.

Saison 6 – épisode 2 : Un mariage plein de surprises

L’ensemble de l’équipe se réunit pour célébrer l’union de John et Bailey. Au cours de son enquête, Celina met en lumière une incohérence qui la conduit à une révélation inattendue. La relation entre Lucy et Tim traverse une zone de turbulences.



Publicité





Saison 6 – épisode 3 : Panique sous les tropiques

Ce qui devait être une lune de miel idyllique pour John et Bailey vire au cauchemar après un meurtre sur l’île où ils séjournent. Pendant ce temps, Tim fait équipe avec Celina pour élucider le mystère entourant un délinquant souffrant d’amnésie.

Saison 6 – épisode 4 : Le tueur au pentagramme

De retour après son agression, l’agent Thorsen doit prouver qu’il est apte à reprendre du service. L’équipe est quant à elle confrontée à un meurtre qui pourrait être lié à l’affaire non résolue du tueur au pentagramme.